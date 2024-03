HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Brenntag mit "Hold" und einem Kursziel von 86 Euro in die Bewertung aufgenommen. Kurzfristig gebe es nur wenige Kurstreiber für die Aktien des Chemikalienhändlers, schrieb Analyst Carl Raynsford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die beabsichtigte Aufspaltung des Unternehmens sollte gelingen und Früchte tragen, zumal das Management in der Vergangenheit erfolgreich agiert habe. Mit seiner Annahme für das operative Ergebnis (Ebitda) liege er jedoch um fünf Prozent unter der Konsensschätzung./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2024 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 79,64EUR auf Tradegate (13. März 2024, 08:00 Uhr) gehandelt.



Rating: Hold

Analyst: Berenberg Bank

Kursziel: 86 Euro