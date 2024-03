Der Aktienkurs der Allianz konnte vom Rekordergebnis des Mitbewerbers Generali profitieren. Der operative Gewinn stieg um acht Prozent auf 6,9 Milliarden Euro, wie Generali am gestrigen Dienstag mitteilte. Der bereinigte Nettogewinn erreichte 3,6 Milliarden Euro, ein Plus von 14 Prozent, was den Analystenschätzungen entspricht. Weiters wurde vom Management der Allianz ein Aktienrückkaufprogramm für bis zu einer Milliarde Euro bekanntgegeben. Der Rückkauf über die Wertpapierbörse hat am Montag dieser Woche begonnen und soll bis zum 31. Dezember laufen. Die Aktien sollen eingezogen werden. Das Programm geht auf eine Ermächtigung der Hauptversammlung aus dem Jahr 2022 zurück und wurde am 22. Februar beschlossen.

Der Abwärtstrend der Allianz begann im Wesentlichen mit Ende Januar 2022 und dauerte bis Ende September 2022 an. Hier wirkte sich vor allem der russische Einmarsch in die Ukraine als Trigger aus. Die Kurserholung ab dem Tief bei 156,22 Euro am 28. September 2022 erfolgte rasant, wodurch der Allianz-Kurs schon ab 14. November eine Seitwärtsrange am Niveau von 198,60 Euro ausbildete. Der weitere Kursanstieg aufgrund der verbesserten Ertragslage durch höhere Zinsen stoppte auch bei der Allianz aufgrund der Turbulenzen rund um die Silicon-Valley-Bank. Die Marktteilnehmer gingen davon aus, dass auch der Kapitalstock der Allianz vom Sinken der Anleihekurse überproportional betroffen sein könnte. Vergleichbar mit den Aktienkursen der Banken formte sich ab dem 23. Januar 2023 die Seitwärtsrange aus, die erst am 12. September 2023 nach oben hin durchbrochen wurde. Mittlerweile hat der Kurs am 5. Dezember 2023 das alte Allzeithoch überflügelt und gestern ein neues Allzeithoch bei 263,85 Euro markiert. Sollte das Zinsniveau aktuell ein wenig zurückgehen, kann der Anleihen-Bestand der Allianz aufwerten, was dem Kurs in den kommenden Wochen zugutekommen könnte.

Allianz SE St. (Tageschart in Euro) Tendenz: