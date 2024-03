VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / ACCESSWIRE / 13. März 2024 / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE:BNXT) (OTCQB:BNXTF) (FWB:BXT) freut sich bekannt zu geben, dass die vergleichende Pharmakokinetikstudie („PK-Studie“) zu seinem proprietären Cladribin-Produkt auf Basis eines Schmelzfilms („ODF“) für die Behandlung der Multiplen Sklerose („MS“) abgeschlossen ist und dem Unternehmen nun die Ergebnisse vorliegen. Die Ergebnisse der PK-Studie am Tiermodell sind äußerst vielversprechend. In allen Proben wurde eine vergleichbar rasche Resorption und systemische Exposition zwischen dem ODF-Produkt des Unternehmens und dem Markenmedikament, das als Referenzarzneimittel herangezogen wurde, nachgewiesen.

„Diese Ergebnisse sind ein bedeutender Meilenstein für BioNxt. Wir konnten nachweisen, dass unsere ODF-Plattform ein wirksames System zur Verabreichung von Zytostatika über die Schleimhaut ist“, erklärt Hugh Rogers, CEO von BioNxt. „In Verbindung mit den toxikologischen Daten, die wir vor kurzem erhalten haben, bieten uns die PK-Ergebnisse die Möglichkeit, die Patentposition von Cladribine ODF zu stärken und unverzüglich eine PK-Studie am Menschen einzuleiten. Diese faszinierenden Ergebnisse sind für BioNxt die Bestätigung, dass unmittelbar mit der Ausweitung auf zusätzliche ODF-Formulierungen für ähnliche hochwertige und hochtoxische Arzneimittel begonnen werden kann.“

BioNxt ist derzeit mit der Entwicklung einer zu 100 % unternehmenseigenen und proprietären hybrid-generischen Verabreichungsform von ODF Cladribine befasst, die sich an den MS-Markt richtet. Cladribin ist derzeit in Tablettenform in mehr als 75 Ländern, unter anderem von der US-Arzneimittelbehörde („FDA“) und der Europäischen Arzneimittel-Agentur („EMA“), zugelassen und verzeichnet einen Jahresumsatz von über eine Milliarde USD. Cladribin in Tablettenform ist für eine Reihe von Indikationen zugelassen, zu denen auch hochaktive Formen der schubförmig remittierenden MS sowie bestimmte Formen der Leukämie zählen. MS stellt das größte Marktsegment für den Verkauf von Cladribin dar. Weltweit leben rund 2,3 Millionen Menschen mit MS, wobei die höchste Prävalenz in Nordamerika und Europa zu verzeichnen ist (Quelle: Atlas of MS). Der globale Arzneimittelmarkt für Multiple Sklerose dürfte nach Angaben des Marktforschungsinstituts „Market.us“ bis zum Jahr 2033 einen Spitzenwert von 41 Milliarden US-Dollar erreichen.