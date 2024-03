Aktien Asien/Pazifik Nikkei stabiler - Verluste in China Asiens Börsen sind am Donnerstag etwas auseinander gedriftet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 zog nach seiner Konsolidierung wieder um 0,3 Prozent an auf 38 807 Punkte. Bei 40 472 Punkten hatte er jüngst sein Rekordhoch erreicht. In China …