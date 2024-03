Bildquelle: Bitbot

Während sich der Kryptomarkt im Vorfeld der bevorstehenden Halbierung von Bitcoin aufheizt, suchen Anleger nach den besten günstigen Kryptowährungen, die man jetzt kaufen kann, um in diesem Jahr enorme Renditen zu erzielen. Der neue Handelsroboter Bitbot, der sich derzeit im Krypto-Presale befindet, entwickelt sich zu einem Game-Changer, der die Art und Weise verändert, wie Kleinanleger in Deutschland mit Bitbots unvergleichlichem sicherheitsbewussten Toolkit handeln.

Mit bereits eingeworbenen 950k $und seinem Krypto-Presale, das sich derzeit in der 5-Phase befindet, dürfte sich Bitbot als Anwärter auf die besten und günstigsten Kryptos etablieren, die man heute kaufen kann. Denn Bitbot kombiniert automatisierten Handel mit Sicherheitslösungen auf höchstem Niveau.

Die Tatsache, dass es ein starkes Produkt und eine lebhafte Presale-Community gibt, die einen Hype um die Notierung auslöst, bietet sowohl das Potenzial für kurzfristige Spekulationsgewinne als auch langfristiges Potenzial für Hodler, die Perlen wie diese entdecken können - jene 100-fachen Münzen, die manchmal unter dem Radar fliegen.

Telegram Trading Bots: Eine Erklärung

Telegram, der Online-Kommunikationsdienst, hat einen enormen Boom bei der Nutzung von Trading Bots erlebt und ein Handelsvolumen von über 7 Milliarden Dollar angehäuft, wovon ein Großteil im Jahr 2024 abgewickelt wurde. Aber was sind Telegram Trading Bots?

Telegram-Handelsroboter vereinfachen den Kryptowährungshandel, indem sie es Händlern ermöglichen, direkt in ihrer Telegram-App automatisch auf der Grundlage vordefinierter Limits zu handeln. Infolgedessen haben sich Telegram-Handelsroboter eine wichtige Nische in der Trading-Community geschaffen, wobei Unternehmen wie Unibot und Banana Gun führend sind.

Bislang war der Sektor jedoch nicht frei von Herausforderungen. Unibot, Banana Gun und ein weiterer führender Handelsroboter, Maestro, hatten alle mit schwerwiegenden Sicherheitsverletzungen und Betrugsvorwürfen zu kämpfen, die zu massiven finanziellen Verlusten führten. Unibot verlor beispielsweise 560 Millionen Dollar an Benutzergeldern, Banana Guns Token-Preis fiel nach einem Fehler um 90% und Maestro-Benutzer verloren fast 500.000 Dollar an ETH nach Sicherheitsverletzungen.

Bitbot wird solche Probleme mit seinem innovativen, non-custodial Ansatz direkt angehen. Dies wurde bereits sehr gut von Investoren aufgenommen, die das Potenzial für hohe Gewinne im Bereich der Telegram-Token sehen, aber bisher kalte Füße bekommen haben.

Bitbot: Kein 0815-Trading-Bot

Bitbot bietet die weltweit erste non-custodial Sicherheitslösung. Die fortschrittliche Key-Sharing-Lösung von KnightSafe basiert auf dem Ansatz "Not Your Keys, Not Your Crypto" und bedeutet, dass nur die Nutzerinnen und Nutzer Zugriff auf ihre Gelder haben, bis die Trades ausgeführt werden. Nicht die Handelsplattform.

Neben dem bahnbrechenden Key-Sharing-Protokoll von Bitbot wird die Sicherheit durch bahnbrechende Lösungen zur Bekämpfung bösartiger MEV-Bots (Maximum Extractable Value) und zum Schutz vor Rug-Pull-Versuchen erhöht. Die Anti-MEV-Maßnahmen schützen die Nutzer vor der Manipulation von Transaktionskosten und gewährleisten gleichzeitig die faire Ausführung von Transaktionen. Zu den Anti-Rug-Pull-Maßnahmen gehört auch die Überwachung der Aktivitäten in der Kette, um ähnliche Fiaskos wie bei Banana Gun zu verhindern.

Zu den Tools gehört ein KI-gesteuertes Sniping-Tool, das unterbewertete Kryptos findet, billig kauft und teuer verkauft - alles auf Autopilot. Darüber hinaus sucht ein automatisierter Gem-Scanner nach aufregenden Presale Investitionsmöglichkeiten in Kryptos, um Händlern einen Vorsprung in den sich schnell entwickelnden Märkten zu verschaffen.

In der Zwischenzeit gibt es viele exklusive Wettbewerbe für BITBOT-Token-Inhaber, darunter Umsatzbeteiligungsmechanismen (Token-Inhaber erhalten satte 50% der generierten Handelsgebühren), eine Verlosung im Wert von $1.000 und Zugang zu speziellen Airdrops.

Mit einer solchen Fülle an aufregenden Sicherheits- und Handelsfunktionen ist es kein Wunder, dass der Bitbot Krypto-Presale als der beste erschwingliche Krypto gepriesen wird, den man jetzt kaufen kann, um bis 2024 mindestens eine 10-fache Rendite zu erzielen.

Bitbot: Der richtige Markt, die richtige Zeit

Bitbot ist ideal positioniert, um im wachsenden Sektor der Telegram Trading Bots Wellen zu schlagen, einem Markt, der derzeit durch wachsende Plattformen, aber mangelnde Sicherheit gekennzeichnet ist. Der enge Konkurrent Unibot ist von einem Startpreis von 17,62 USD auf einen aktuellen Preis von 67,86 USD pro Token gestiegen - ein Sprung von mehr als 279% zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels - mit einer Marktkapitalisierung von über 60 Milliarden USD. Ähnlich verhält es sich mit Banana Gun, einem weiteren konkurrierenden Coin, der 2023 zu einem Preis von 9,93 $ pro Token auf den Markt kam und heute zu einem Preis von 31,70 $ verkauft wird, was einem Anstieg von mehr als 195 % auf dem heutigen Markt entspricht. Dieses Wachstum wurde trotz der jüngsten Sicherheitsverletzungen erzielt und zeigt, dass Bitbot und seine überlegene Allroundlösung nach oben offen sind.

Allein in der Presale-Phase könnten Investoren, die heute einsteigen, 63.9% Gewinne auf ihre Investitionen verzeichnen. Sollte sich Bitbot jedoch wie erwartet entwickeln und an den Erfolg von Coins wie Unibot und Banana Gun anknüpfen, sind Gewinne von 50x und mehr leicht möglich.

Um den Wert der Bitbot-Token auch nach der Markteinführung zu erhalten, hat Bitbot eine deflationäre Tokenomics-Strategie entwickelt, die strategische Rückkäufe und Burnouts mit dem Potenzial für Kurssteigerungen verbindet.

Da Cybersicherheit in der Tech- und Kryptowährungswelt ein heißes Thema ist, kommt der Markteintritt von Bitbot genau zum richtigen Zeitpunkt. Mit dem Anstieg des Bitcoin-Kurses über die 60.000-Dollar-Marke, der Zunahme von Bitcoin-ETFs, der sich abzeichnenden Halbierung des Bitcoin-Kurses und dem beispiellosen Interesse an der weltweiten Einführung von Kryptowährungen ist der Eintritt von Bitbot in den Telegram-Handelsbot ideal, um ihn auf eine virale Reise zu schicken.

Die Zahlen der Community sind ebenfalls beeindruckend. Mit fast 100.000 Anhängern auf X und 16.000 Mitgliedern in seiner Telegram-Community ist Bitbot gut positioniert, um von dieser breiteren Branchendynamik zu profitieren und seine Position als bester preiswerter Krypto zu festigen, den man jetzt für beeindruckende Gewinne kaufen kann.

Ist Bitbot die beste Kryptowährung, die man heute kaufen kann?

Die Stärke von Bitbot liegt darin, aus den Fehlern seiner Konkurrenten zu lernen. Mit seinem Engagement für die Sicherheit der Nutzer und seiner non-custodial Lösung steht Bitbot an der Spitze des Telegram Trading Bot-Sektors.

Infolgedessen steigt das Interesse an Bitbot und seinem laufenden Krypto-Presale schnell an, und die Coins verkaufen sich ebenso schnell. Derzeit befindet sich Bitbot in der 5-Phase und kostet nur 0,0122 $. Es gibt also keinen besseren Zeitpunkt für deutsche Investoren, auf den Zug aufzuspringen und sich die beste und günstigste Krypto zu sichern, die man jetzt kaufen kann.

Lassen Sie sich also nicht von FOMO überrumpeln, sondern schließen Sie sich noch heute der Bitbot-Handelsrevolution an und werden Sie Teil einer neuen, bahnbrechenden Krypto-Plattform.

Besuchen Sie die offizielle Website, um mehr zu erfahren und BITBOT-Token zu kaufen.

Haftungsausschluss:

Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und ist nicht als Anlageberatung gedacht. Der Inhalt stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die Leser sollten ihre eigenen Nachforschungen anstellen und sich von Finanzberatern beraten lassen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Die dargestellten Informationen sind möglicherweise nicht mehr aktuell und können veraltet sein. Mit dem Zugriff und dem Lesen dieses Artikels erklären Sie sich mit den oben genannten Informationen und dem Haftungsausschluss einverstanden.