Auch in den Vortagen ist der DAX immer wieder im Bereich des 10er-EMA nach oben abgeprallt. Aktuell notiert der 10er-EMA bei 17.780 Punkten. Die nächste Zielmarke auf der Oberseite wäre bei 18.080 Punkten zu sehen, darüber bei 18.200 Punkten.

Am heutigen Donnerstag stehen zahlreiche Konjunkturdaten im Blick. So werden am Nachmittag um 13:30 Uhr in den USA der Einzelhandelsumsatz Februar sowie ebenfalls um 13:30 Uhr die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten und die Erzeugerpreise für den Monat Februar veröffentlicht. Um 15:00 Uhr könnten in den USA die Lagerbestände für Januar interessant werden.