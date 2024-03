PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Klaren Verlusten in Budapest und Moskau standen moderate Gewinne in Prag und Warschau gegenüber.

Weltweit im Fokus standen die Erzeugerpreise in den Vereinigten Staaten. Sie sind im Februar gegenüber dem Vormonat doppelt so stark gestiegen wie erwartet. Dies dämpfte die Chancen für eine rasche Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed und drückte in den USA sowie an Europas Leitbörsen auf die Aktienkurse.