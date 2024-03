Allein in diesem Jahr beläuft sich das Kursplus auf rund 54 Prozent. Für 2026 plant das Management von Rheinmetall einen Gewinn pro Aktie von 31,99 Euro. Geht man von der Erfüllung dieser Planzahlen aus, sinkt das erwartete KGV 2026 auf aktuell 13,08. Im historischen Vergleich über die vergangenen 10 Jahre nähert sich das KGV damit den günstigsten Ausprägungen an. Zumindest in Deutschland ist eine Aufrüstung über die kommenden 10 Jahre geplant, nachdem von Russland auch aggressive Ausgaben im Rüstungsbereich erwartet werden. Der extrem gute Lauf setzt sich mit Beginn des neuen Jahres damit fort. Seit dem Durchbruch der oberen Begrenzung der seit Anfang April 2023 aufrechten Seitwärtsrange scheint es kein Halten mehr zu geben. Mit Ende des Jahres 2023 jagt bei der Kursentwicklung ein Hoch das nächste. Vor der Veröffentlichung der Jahreszahlen am Donnerstag, 14. März 2024 war der Kurs von leichten Gewinnmitnahmen geprägt. In der Spitze wurde das am 6. März 2024 markierte Allzeithoch bei 441,10 Euro am gestrigen Handelstag überschritten. Bleiben die Bullen am Ruder, rückt eine weitere Kurssteigerung im Ausmaß von rund 10 Prozent in den Bereich des Möglichen.

Rheinmetall AG (Tageschart in Euro) Tendenz: