Nach Darstellung von SMC-Research zeigen die Zahlen der 3U Holding AG für 2023 ein gemischtes Bild. Die beiden Segmente ITK und Erneuerbare Energien haben zugelegt, während das SHK-Segment einen Umsatzrückgang und ein negatives Ergebnis habe hinnehmen müssen. Auch das aktuelle Jahr dürfte noch wegen der schwierigen Konjunktur, der niedrigen Strompreise sowie einiger Investitionsprojekte noch verhalten ausfallen, so der SMC-Analyst Adam Jakubowski.

Die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 der 3U Holding AG zeigen das gemischte Bild, das sich bereits nach neun Monaten abgezeichnet habe, so die Analysten. So haben die beiden Segmente ITK und Erneuerbare Energien sowohl ihre Erlöse als auch den Gewinn deutlich steigern können, während das SHK-Segment weiter von der Krise der Baubranche und der Schwäche des Onlinehandels belastet werde und deswegen 2023 einen sinkenden Umsatz sowie ein negatives Ergebnis verzeichnet habe. In Summe habe sich der Konzernumsatz letztes Jahr um 4 Prozent (gegenüber den fortgeführten Aktivtäten 2022) auf 52,4 Mio. Euro erhöht, während das EBITDA um fast 40 Prozent auf 5,2 Mio. Euro zurückgegangen sei. Dies allerdings ausschließlich wegen des im Vorjahresvergleich fehlenden Beitrags aus dem Bauträgerprojekt, welches 2022 maßgeblich zum Ergebnis beigetragen habe. Betrachte man nur die drei operativen Segmente, habe sich das EBITDA trotz der SHK-Schwäche deutlich verbessert.