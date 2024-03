LBBW investiert 100 Millionen Euro in Solar-Energie (FOTO) Stuttgart (ots) - Mit einer innovativen Projektfinanzierung ermöglicht es die LBBW ihrem Kunden Sunrock, ein Portfolio von Photovoltaik-Anlagen in Deutschland zu errichten. Die Auszahlung ist an verschiedene Kriterien geknüpft.

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) stellt im Rahmen einer Infrastrukturfinanzierung Sunrock 100 Millionen Euro zur Verfügung. Sunrock ist Anbieter für ganzheitliche Solarstromlösungen und in Europa führender Entwickler von Photovoltaik-Anlagen für großflächige Dächer. Mit der Finanzierung wird das Unternehmen eine mittlere zweistellige Anzahl an Photovoltaik-Aufdach-Anlagen errichten. Diese sind in der Regel eher kleiner. Deshalb ist es aus Effizienzgründen sinnvoll, dies im Rahmen einer Projektfinanzierung zu bündeln und mehrere Projekte zusammenzufassen. Unabhängig vom gesamten Investitionsvolumen muss jede einzelne Anlage eine Reihe definierter Kriterien erfüllen, um diese Finanzierungsform sicherzustellen. Die Kriterien sehen beispielsweise vor, dass die Anlage in Deutschland entstehen muss, ausschließlich auf Gewerbeimmobilien errichtet werden darf und einen EEG-Zuschlag erhalten muss.