Um sich auf einem riesigen und sehr unbeständigen Markt längerfristig behaupten zu können, muss jedes Unternehmen über eine sehr solide und gut durchdachte Marketing- und Vertriebsstruktur verfügen. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Unternehmen Türen verkauft, Fische züchtet oder Massagedienstleistungen anbietet. Das Hauptziel eines jeden Unternehmens ist es, aus seinen Aktivitäten Gewinn zu erzielen. Unternehmer setzen dafür verschiedene Instrumente ein, um einen Verkaufstrichter aufzubauen, die Anforderungen ihres Publikums zu untersuchen und dessen Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen. Das gebräuchlichste Instrument ist ein System von Rabatten und Werbeaktionen.

Eine Rabattaktion ist eine Reihe von Werbeaktionen und Rabatten, die auf unbestimmte Zeit oder für einen begrenzten Zeitraum eingeführt werden. Ein Rabatt ist der Verkauf eines Produkts oder einer Dienstleistung zu einem niedrigeren Preis. Durch die kurze Dauer des Angebots entsteht übrigens die Illusion der Exklusivität. Der Verbraucher möchte lieber früher als später einen Teil des Vorteils für sich beanspruchen. Es ist ein Spiel mit grundlegenden tierischen Instinkten, das jedes Mal funktioniert.

Bild: Große Familienrabatte sind eine Strategie, um die Aufmerksamkeit auf Ihre Marke zu lenken. Bildquelle: Vika_Glitter via pixabay.com

Was haben die Unternehmen davon?

Zunächst einmal muss man bedenken, dass Rabatte immer einen kleinen Gewinnverlust bedeuten. Aber die Unternehmen tun dies in der Hoffnung, dass sie das verlorene Geld auf lange Sicht in noch größerem Umfang zurückerhalten. Ein Verkäufer sollte und kann nicht mit Verlust verkaufen. Das macht einfach keinen Sinn. Aber die bloße Kompensation von Verlusten ist nicht das Einzige, was ein Unternehmen in diesem Fall gewinnt.

Der Kundenstamm wird vergrößert.

Durch Preisnachlässe und Werbeaktionen können Sie noch mehr neue Kunden anlocken. Diese können Sie über verschiedene Websites und Dienste, wie https://www.gutscheincod.es/ , selbst finden. Ein gutes Angebot schafft aber auch Nachfrage durch Mundpropaganda. Für eine wirklich gewinnbringende Aktion braucht man vielleicht nicht einmal Werbung, die Informationen verbreiten sich Tag für Tag von Mensch zu Mensch. In solchen Situationen kommt es vor allem darauf an, dass Sie Ihre Fähigkeiten richtig einschätzen und in der Lage sind, die gesamte Nachfrage der Menschen ohne Negativität zu bedienen.

Anreize für Wiederholungskäufe.

Es gibt verschiedene Arten von Rabatten, die den Kunden "anlocken" und ihn sozusagen dazu bringen können, Ihr Geschäft wiederholt zu besuchen. Das können zum Beispiel steigende Rabatte sein. Beim ersten Besuch spart der Kunde 5 % des Schecks, beim zweiten 7 % und so weiter aufwärts.

Eine andere Strategie besteht darin, eine bestimmte Anzahl von Einkäufen pro Zeitraum zu belohnen. Wenn Sie zum Beispiel mindestens 10-mal im Monat ein Lebensmittelgeschäft besuchen, kann der Kunde einen individuellen Rabatt auf die Warenkategorie erhalten, die er am häufigsten gekauft hat. Einem solchen Kunden könnte sogar eine wiederverwendbare Stofftasche geschenkt werden, um die Verwendung von Plastiktüten zu reduzieren.

Image und Ruf.

"Die haben immer Rabatte, gehen wir rein" - für manche Unternehmen ist es eine echte Belohnung, solche Worte zu hören. Es bedeutet, dass sie einen Bekanntheitsgrad erreicht haben, bei dem die Marke als fast "populär", kundennah und wirklich erschwinglich gilt. Die Menschen verbinden solche Marken mit positiven, angenehmen Gefühlen. Mundpropaganda ist für solche Marktteilnehmer um ein Vielfaches effektiver!

Steigerung des Gewinns.

Das liegt auf der Hand. Wozu sonst sollten sie dienen? Geschenke und Boni scheinen die Kunden zu größeren Einkäufen zu bewegen. Wenn Sie z. B. einen großen Rabatt und kostenlose Lieferung bei einem Einkaufswert von 1000 Euro oder mehr anbieten, glauben Sie mir, die Ware wird am ersten Tag aus den Regalen gefegt werden.

Aber in solchen Fällen müssen Sie vorsichtig sein. Es ist wichtig, dass die Rabatte rentabel waren. Das heißt, keine starken Auswirkungen auf die Rentabilität des Unternehmens haben, sich auszahlen und sogar den Umsatz steigern.

Sie müssen sich jedoch darüber im Klaren sein, dass die Gewährung von Rabatten große Auswirkungen auf das Kundenverhalten haben kann. Historisch gesehen geht nicht jeder mit Rabatten auf die gleiche Weise um. Für jemanden ist es grundlegend wichtig, das günstigste Angebot auf dem Markt zu finden. Solche Leute werden nie etwas ohne Rabatt kaufen, der Versuch, den Preis zu senken, ist für sie eine Frage der Ehre. Die zweite Kategorie von Menschen wird dies nie tun. Sie schämen sich vielleicht. Und die dritte Gruppe glaubt sogar, dass Rabatte auf Waren gewährt werden, die sich überhaupt nicht verkaufen lassen, die die schlechteste Qualität haben oder unter schlechten Bedingungen hergestellt wurden.

Um ein großes Zögern ihrer Kunden zu vermeiden, versuchen die Unternehmen, so viel wie möglich über sich selbst zu erzählen. Sie verbreiten die Geschichte ihres Unternehmens und ihrer Dienstleistungen oder Produkte über soziale Medien, Außenwerbung und vermitteln ihre Werte und Grundsätze, zum Beispiel durch Blogger und Influencer. Auf diese Weise haben die Kunden keinen Grund zum Misstrauen.

So bauen Marken ihre Beziehungen zu Kunden auf und steigern den Umsatz durch Rabattaktionen - beide Seiten profitieren davon!