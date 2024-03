Aktien New York Verluste vor dem Wochenende Die New Yorker Börsen haben am Freitag Verluste verzeichnet. Damit knüpften sie an ihre jüngste Schwäche an - und neue Rekordhochs rückten noch etwas weiter in die Ferne. Zuletzt sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,49 Prozent auf 38 …