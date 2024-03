40 Prozent Gewinnpotenzial

Der am 9.4.24 an der Nasdaq in USD festgestellte Schlusskurs des Nasdaq 100-Index wird als Basispreis für das Twin Win-Zertifikat fixiert. Die Barriere wird sich bei 60 Prozent des Basispreises befinden, der Cap bei 140 Prozent.

Die Funktionsweise des Zertifikates ist einfach nachvollziehbar. Notiert der Nasdaq 100-Index am letzten Bewertungstag des Zertifikates (7.4.27) oberhalb der Barriere, dann werden sich die Kursänderungen des Index innerhalb einer Spanne von plus/minus 40 Prozent für Anleger in Gewinne umwandeln. Befindet sich der Index am Ende mit mindestens 40 Prozent im Vergleich zum Basispreis im Plus, so wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 1.400 USD zurückbezahlt. Kann der Index nur um 20 Prozent zulegen, dann wird der Rückzahlungsbetrag des Zertifikates 1.200 USD betragen, usw.

Bei einer negativen Marktentwicklung kommt die Barriere ins Spiel. Notiert der Index am finalen Bewertungstag beispielsweise mit 35 Prozent im Minus, dann wird das Zertifikat mit 1.350 USD getilgt. Befindet sich der Index am Ende unterhalb der Barriere, dann wird das Zertifikat mit der negativen prozentuellen Indexentwicklung zurückbezahlt. Bei 50-prozentigen Kursrückgang des Index wird der Rückzahlungsbetrag bei 500 USD liegen.

Das RBI-Twin Win-Zertifikat auf den Nasdaq 100-Index, fällig am 12.4.27, ISIN: AT0000A3AWA8, kann noch bis 28.4.24 in einer Stückelung von 1.000 USD mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikteReport-Fazit: Dieses Twin Win-Zertifikat beteiligt Anleger bis zum Cap von 140 Prozent und bei einem Kursrückgang von bis zu 40 Prozent im Verhältnis 1:1 an den Kursänderungen des Nasdaq 100-Index.