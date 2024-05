Damit setzt sich die Seitwärtsbewegung seit Freitag letzter Woche zunächst fort, der seit Anfang dieses Monats etablierte Abwärtstrend ist vollkommen intakt und generiert tendenziell Abwärtssignale. Potenzielle Ziele unterhalb von 18.000 Punkten können bei 17.500 Zählern und darunter am EMA 200 bei 17.359 Punkten ausgerufen werden. Auf der Oberseite müsste mindestens der Bereich von 18.240 Punkten auf Tagesschlusskursbasis nachhaltig überschritten werden, damit Kurspotenzial zurück an die Rekordstände von 18.567 Punkten freigesetzt werden kann. Noch scheint sich der Markt für keine dieser Varianten entschieden zu haben, weshalb das Handelsgeschehen zunächst von der Seitenlinie aus beobachtet werden sollte.

Ein kurzer Blick auf den Wirtschaftsdatenkalender zeigt einige wichtige Termine am Dienstag, zum einen Deutschlands Arbeitslosenzahl aus April (saisonbereinigt) um 9:55 Uhr, gefolgt von europaweiten Verbraucherpreisen (Vorabschätzung) sowie den BIP Q1 (1. Veröffentlichung) um 11:00 Uhr. Am späten Nachmittag stoßen die USA mit dem Verbrauchervertrauen Conference Board per April dazu, diese Daten stehen ab 16:00 Uhr zum Abruf bereit. Höhepunkt dieser Woche dürfte jedoch der ADP-Arbeitsmarktbericht ex Agrar per April am 1. Mai bilden, dieser wird um 14:15 Uhr veröffentlicht.