Bereits in der abgelaufenen Handelswoche hatte sich durch die Kursstärke des für die Industrie notwendigen Metalls ein zeitnaher Test der Vorgängerhochs aus Anfang 2023 angedeutet, im Endeffekt gelang es diese Barriere bereits zum Ende der abgelaufenen Woche zu knacken. Das hat nun in der Folge Kurspotenzial an 4,721 und darüber in den Bereich von glatt 5,00 US-Dollar freigesetzt. Dort muss die seit Sommer 2022 laufende Kursrallye allerdings nicht enden, eine überschießende Welle hätte noch sehr viel mehr Platz auf der Oberseite. Long positionierte Investoren sollten jetzt aber nicht vergessen, ihre Verlustbegrenzung ein deutliches Stück weit nachzuziehen.

Sorgenkind China kommt langsam wieder