Favorisiert wurde nach Ausbruch über die Hürde von 4,087 US-Dollar im Kupfer-Future zunächst ein Anstieg an die Verlaufshochs aus Januar 2023 bei 4,490 und darüber an die nächstgrößere Hürde bestehend aus den Verlaufshochs aus Juni 2022 bei 4,721 US-Dollar. Entschlossen haben Anleger diese Ziele abgearbeitet, das letzte am Freitag. Doch der lange Docht auf der Oberseite der Tageskerze spricht von ersten ernst zu nehmenden Gewinnmitnahmen, zeitgleich hat die Aufwärtsdynamik seit Ende März auch sichtlich abgenommen. Eine zwischengeschaltete Ruhephase käme bei dem Industriemetall nun nicht überraschend, könnte auf der anderen Seite sogar für den Aufbau von neuerlichen Long-Positionen auf einem günstigeren Kursniveau genutzt werden. Bis zum eigentlichen Aufwärtstrend ist nämlich genug Platz für eine temporäre Konsolidierung vorhanden.

Stopps nachziehen oder Gewinne realisieren