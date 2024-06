Zum Ersten sollte hierzu mindestens auf Tagesschlusskursbasis die Nackenlinie verlaufend um 18.630 Punkten überwunden werden, damit ein Anstieg an die obere Trendkanalbegrenzung bei 18.808 Punkten vollzogen werden kann. Aber erst nach Beendigung des laufenden Abwärtstrends dürfte sich das gewünschte Kaufsignal mit einem Ziel bei 19.000 Punkten offenbaren. Solange nämlich der Bereich von 18.820 Punkten auf der Oberseite ungebrochen bleibt, bestehen im Falle einer Enttäuschung seitens der EZB immer noch Abwärtsrisiken auf 18.200 Zähler. Genaueres wird man allerdings erst zum EZB-Zinsentscheid um 14:15 Uhr in Erfahrung bringen. Als sicher gilt, dass die US-Notenbank Fed vorläufig nicht an der Zündschraube drehen wird, ein solcher Schritt wird erst für September erwartet. Die etwas schwächeren Konjunkturdaten aus den USA dürften sich aber stützend auf die Märkte und damit auch auf den DAX auswirken.

Aktuelle Lage