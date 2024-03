Geldern, 18. März 2024 – Das kanadische Biopharma-Unternehmen Defence Therapeutics (ISIN: CA24463V1013, WKN: A3CN14) verkündet einen bedeutenden Fortschritt im Kampf gegen Krebs mit seiner AccuTOX-Technologie. Die bahnbrechende Entwicklung ermöglicht die effektive Hemmung und Zerstörung von Krebszellen, was die Krebsbehandlung revolutionieren könnte. Auf dem aktuellen Kursniveau können spekulativ orientierte Anleger eine potenzielle Vervielfachung erwarten.

Die AccuTOX-Technologie, Teil der patentierten Accum-Plattform von Defence Therapeutics, erhielt bereits im Ende 2023 die FDA-Zulassung für die klinische Phase-1-Studie, bei der man einen Wirkstoffkandidaten, der zuvor erfolgreich an Tieren getestet wurde, erstmalig an gesunden Freiwilligen (Probanden) testet. Das Hauptziel liegt dabei in der Evaluation von Pharmakokinetik, Verträglichkeit und Sicherheit des Medikaments. Die AccuTOX-Technologie zeigt vielversprechende Ergebnisse bei verschiedenen Krebsarten wie Lungenkrebs, Melanom, Brust- und Gebärmutterhalskrebs.

CEO von Defence Therapeutics, Sebastien Pflouffe, erklärt: "AccuTOX ist ein injizierbarer Antikrebswirkstoff, der das Wachstum von Krebszellen stoppt und schrumpfen lässt. Unsere Forschung hat gezeigt, dass die AccuTOX-Technologie eine wirksame Behandlungsmethode darstellt, insbesondere in Kombination mit Immun-Checkpoint-Inhibitoren."

Die AccuTOX-Technologie nutzt Nano-Partikel auf Chitosan-Basis, um das AccuTOX-Molekül einzukapseln, was eine sichere und kostengünstige Methode darstellt. Dieser Durchbruch markiert einen wichtigen Meilenstein in der personalisierten Medizin und im Kampf gegen Krebs.

Defence Therapeutics hat nun das US-Patent Nr. 11,890,350 für die AccuTOX-Technologie erhalten, das umfassenden Schutz für deren Verwendung in der Krebstherapie bietet.

Defence Therapeutics hat nun das US-Patent für ihre AccuTOX-Technologie erhalten, unterstützt durch Marktexklusivität bis 2042. Dieser Fortschritt unterstreicht das Potential von AccuTOX in der Krebstherapie und erweitert Defence's Patentportfolio.

Mit der offiziellen Einstufung als Clinical-Stage-Unternehmen und dem Fortschreiten in klinischen Tests steht Defence Therapeutics vor einem entscheidenden Zeitpunkt. Die AccuTOX-Technologie könnte eine neue Ära in der Krebstherapie einleiten und das Unternehmen zu einem führenden Akteur in der Biotechnologiebranche machen.