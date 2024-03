Die Pläne zeigen das Ausmaß der Beteiligung von SpaceX an US-Geheimdienst- und Militärprojekten und veranschaulichen eine umfassendere Investition des Pentagons in riesige, erdnah umlaufende Satellitensysteme zur Unterstützung der Bodentruppen. Der Vertrag signalisiert wachsendes Vertrauen des Geheimdienstes in ein Unternehmen, dessen Eigentümer, Tesla-Chef Elon Musk, immer wieder mit der Biden-Regierung aneinandergeraten und Kontroversen ausgelöst hat.

Das von der Starshield-Einheit von SpaceX gebaute Netzwerk soll ein neues, leistungsfähiges Spionagesystem darstellen. Dieses System besteht aus Hunderten von Satelliten mit Erdbeobachtungsfähigkeiten, die als Schwarm in niedrigen Erdumlaufbahnen operieren können. Dieses Programm könnte die Überwachungskapazitäten der USA drastisch erweitern, indem es eine schnelle und nahezu kontinuierliche Bildaufnahme von Aktivitäten auf der Erde ermöglicht und somit nachrichtendienstliche und militärische Operationen unterstützt.

Größtes und genauestes Überwachungsnetzwerk

Bislang wurden Prototypen der Satelliten gestartet, um Tests durchzuführen. Dieses geheime Satellitenkonstellationsprojekt repräsentiert eine der begehrtesten Fähigkeiten der US-Regierung im Weltraum, da es auf die Bereitstellung der beständigsten, umfassendsten und schnellsten Berichterstattung über Erdaktivitäten abzielt. Das Starshield-Netzwerk, das getrennt von Starlinks kommerzieller Breitbandkonstellation ist, zeugt von der wachsenden Konkurrenz zwischen den USA und ihren Rivalen um die militärische Dominanz im Weltraum.

Das Netzwerk, das nicht nur große Satelliten mit Bildsensoren, sondern auch eine größere Anzahl von Relaissatelliten umfasst, die Bilddaten und andere Kommunikationen über das Netzwerk mittels Intersatelliten-Lasern weiterleiten, stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Entwicklung von Überwachungstechnologien dar. Während die genauen Einsatzdaten des Netzwerks und die Beteiligung anderer Unternehmen noch unbekannt sind, unterstreicht dieses Projekt die strategische Bedeutung von Satellitensystemen in der modernen Kriegsführung und Spionageabwehr.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion