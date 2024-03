"Ich erwarte weiterhin einen Blow-off, und dann erwarte ich einen Crash, der der schlimmste Crash seit 1929 sein wird", sagt Mark Spitznagel gegenüber Business Insider. Und weiter: "Und meine einfache Begründung dafür ist, dass wir gerade das Platzen der größten Kreditblase in der Geschichte der Menschheit erleben, und Crashs sind direkte Folgen des Platzens von Kreditblasen."

Die Fed habe die Zinssätze wie in den 1970er Jahren erhöht, dem Jahrzehnt, in dem die Inflation ihren Höchststand erreicht hatte, erläutert der Fondsmanager. Aber was sie tatsächlich getan habe, sei, dass sie uns in diese Kreditblase hineingebracht hat, in der die Schulden, die in einem Niedrigzinsumfeld aufgebläht wurden, nun gegen eine Wand stoßen. Obwohl die Folgen dieser Entwicklung noch nicht absehbar seien, werden sie sich bald zeigen und es werde zu einer sehr harten Landung kommen, ein Ergebnis, das die meisten im Moment nicht in ihren Bingokarten haben, fügte er hinzu.