FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Alstom von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 17 Euro belassen. Mit Blick auf den Bedarf an Betriebskapital und den Free Cashflow habe der Zugbauer nun das Schlimmste hinter sich, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Neue Geschäftszahlen im Mai hätten das Potenzial, in größerem Stil die Eindeckung von leerverkauften Aktienpositionen auszulösen. Der Titel sei einer der am stärksten leer verkauften europaweit./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2024 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,79 % und einem Kurs von 13,49EUR auf Tradegate (18. März 2024, 09:59 Uhr) gehandelt.



