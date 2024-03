Die Vonovia-Aktie (ISIN: DE000A1ML7J1) zählt zu jenen Werten, die durch die Zinssenkungen am stärksten in Mitleidenschaft gezogen wurden. Mittlerweile konnte sich die Aktie allerdings wieder deutlich von ihrem langjährigen Tief vom 28.3.23 bei 15,27 Euro nach oben hin absetzen. Allerdings konnte die Aktie das Niveau des Jahreshochs von Ende Januar 2024 bei 29,26 Euro auch nicht halten. Allein am 15.3.24 stürzte die Aktie nach der Bekanntgabe der schlechten Zahlen für das Vorjahr auf Schlusskursbasis im Handelssystem XETRA um mehr als 10 Prozent auf 23,99 Euro ab.

Nach dem jüngsten Kursrückgang bekräftigten die Experten von Goldman Sachs mit einem Kursziel von 39,70 Euro ihre Kaufempfehlung für die Vonovia-Aktie. Kann sich die Vonovia-Aktie nach dem Absturz von der Vorwoche in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 27 Euro erholen, wo sie zuletzt am 13.3.24 notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.