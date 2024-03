Es wird erwartet, dass die Zentralbank ihren Leitzins unverändert in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent belässt. Damit rückt die Veröffentlichung der jüngsten Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen der Fed am Mittwoch in den Mittelpunkt des Interesses, wobei sich die Marktbeobachter vor allem auf einen Teil konzentrieren: den neuen "Dot-Plot". Das Diagramm zeigt die Erwartungen der politischen Entscheidungsträger hinsichtlich der künftigen Entwicklung der Zinssätze. Im Dezember zeigte ein Teil des "Dot Plots", dass die Beamten in diesem Jahr drei Zinssenkungen erwarten. Michael Gapen, Wirtschaftsexperte bei der Bank of America, schrieb in einer Kundenmitteilung, dass jegliche Änderungen dieser Prognose am Mittwoch "das größte Augenmerk der Märkte" sein werden.

Der US-amerikanische Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Matthew Luzzetti glaubt, dass die jüngsten Inflationswerte die Fed dazu veranlassen werden, sich am Mittwoch "hawkish" zu äußern. "Der Vorsitzende Powell sollte in seiner Pressekonferenz betonen, dass die Beamten zwar weiterhin darauf vertrauen, dass sich die Inflation auf dem gewünschten Pfad befindet, dass aber die Realisierung schwächerer Inflationsdaten in den kommenden Monaten eine notwendige Voraussetzung für den Beginn einer Lockerung ist", so Luzzetti.