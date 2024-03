NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach einem Investorentreffen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1530 Pence belassen. Der Schwerpunkt habe auf HIV-Mitteln gelegen, schrieb Analyst James Gordon in einer am Montag vorliegenden Studie. Unter Verabreichung alle vier Monate gehe eine Studie mit dem Medikament Cabotegravir wohl in die dritte Phase. Dies aber womöglich mit intramuskulärer Verabreichung anstatt subkutaner Injektion, was möglicherweise eine kleine Enttäuschung sei./tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2024 / 19:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 19,26EUR auf Tradegate (18. März 2024, 11:15 Uhr) gehandelt.