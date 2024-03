15.03.2024



I-AM Vision Microfinance Marktkommentar

Der Monat in Kürze:

stabiles US-Zinsumfeld und starker US-Dollar

Mikrofinanz in Indien mit Fokus auf Krankenversicherung

Trotz der globalen makroökonomischen Herausforderungen hat sich das Wachstum des dem I-AM Vision Microfinance zugrunde liegenden Mikrofinanzportfolios im Jahr 2023 fortgesetzt. Das gilt insbesondere für die zweite Jahreshälfte. In Süd- und Ostasien gehören die Mongolei und Indien zu den Ländern, die das stärkste Wachstum verzeichnen konnten. Auch die Finanzinstitute in Europa und Zentralasien zeigen ein anhaltendes Portfoliowachstum angesichts der sich stetig entwickelnden Wirtschafts- und Handelsaktivitäten in der Region.