Aktien Osteuropa Schluss Überwiegend im Plus zum Wochenauftakt Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben den Handel am Montag überwiegend höher beendet. Etwas abwärts ging es mit den Aktienkursen zum Wochenauftakt nur in Warschau. Ein deutliches Plus wurde in Moskau eingefahren. In Prag stieg der PX um 0,79 …