Auslöser für die erhöhte Nachfrage und die Rallye an den Märkten könnte unter anderem das Exportverbot von Benzinkraftstoff Russlands sein, durch die ständigen und vor allem erfolgreichen Angriffe auf die Ölraffinerie im russischen Hinterland könnte sogar bald ein Exportverbot für Dieselkraftstoff ausgesprochen werden und den Markt weiter verknappen. Unabhängig davon wurde durch den Ausbruch über 85,00 US-Dollar bei Brent ein mittelfristiges Kaufsignal aktiviert, dass sich erst am Anfang einer möglichen Rallye befindet und dadurch noch reichlich Kurspotenzial suggeriert.

Der erfolgreiche Ausbruch über 85,00 US-Dollar hat Kurspotenzial an 86,71 US-Dollar freigesetzt, darüber könnte Brent mit Leichtigkeit an 90,56 US-Dollar weiter zulegen. Nach einer zwischengeschalteten Konsolidierung könnten vielleicht sogar noch die Verlaufshochs aus Oktober letzten Jahres bei 93,75 US-Dollar in den Fokus der Investoren rücken, zumindest aus Sicht der technischen Analyse und dem aus der inversen SKS-Formation ermitteltem Kurspotenzial. Brechen die Notierungen dagegen unerwartet unter den 200-Tage-Durchschnitt bei 81,79 US-Dollar ein, würde sich die Gefahr eines Aufwärtstrendbruchs auftun, dieses Szenario wäre mit anschließendem Abschlagspotenzial auf 78,68 und darunter auf 76,65 US-Dollar verbunden.

Brent Crude Öl-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Ein Kaufsignal bei dem Rohstoff-Future Brent Crude liegt bereits vor, das übergeordnete Ziel wurde bei 90,56 US-Dollar ermittelt und bietet sich weiterhin für den Aufbau von Long-Positionen an. Mit einem kurzen Zwischenstopp sollte jedoch an den 2018‘er Hochs bei 86,71 US-Dollar gerechnet werden. Als Zugvehikel könnten Investoren dann beispielshalber auf das mit einem Knockout bei 81,98 US-Dollar ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN VD16TB zurückgreifen. Vom gegenwärtigen Niveau aus beträgt die Gesamtrenditechance noch 67 Prozent. Ziel des Scheins läge am Ende bei 8,03 Euro. Eine Verlustbegrenzung angesetzt um 83,00 US-Dollar würde dagegen einen Stopp-Kurs im Schein von 1,07 Euro im Schein erfordern.