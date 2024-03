Die Aktie von NVIDIA gehört in einer übergeordneten Betrachtung zu den Top-Performern der vergangenen 10 Jahren. Beginnend mit dem 15. November 2012 bis zum 10. November 2021 entwickelte sich das Papier um rund 11.500 Prozent nach oben. Erst danach erfolgte eine beträchtliche Korrektur, welche sich bis zum 13. Oktober 2022 erstreckte und in der Spitze rund 68 Prozent an Kursverlust zur Folge hatte. Seit dem 14. Oktober 2022 gab es keine akzentuierte Abwärtsbewegung mehr. Ab Mitte Juli 2023 bis Ende Oktober 2023 war der Kurs verhaltener und bildete eine Seitwärtsentwicklung aus. Beginnend mit November 2023 bis zum gestrigen Handelstag wurde wieder der Kursturbo aktiviert, wonach die Aktie in der Spitze in diesem Zeitabschnitt um rund 141 Prozent hinzugewinnen konnte. Die vergangenen sieben Handelstage waren wieder von verhaltenen Gewinnmitnahmen geprägt. Hier entwickelte sich der Kurs von 974,00 USD hin zum Wert bei 886,98 USD am gestrigen Handelstag. Gemessen am geplanten Gewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2023/24 sieht das Management eine Gewinnsteigerung von 33 Prozent für das Jahr 2025/26 vor. Dadurch sinkt das erwartete KGV 2025/26 auf 28,86. Aufgrund dieser Faktoren könnte die Wahrscheinlichkeit einer fortgesetzten Seitwärtsentwicklung steigen.

NVIDIA Corporation (Tageschart in USD) Tendenz: