Übergeordnet hält sich die Aktie von Nestlé in einem seit mehr als 20 Jahren andauernden Aufwärtstrend auf und konnte in diesem Zeitraum ihren Wert auf 129,80 Franken vervielfachen. Im Dezember 2021 hat das Papier das Ende der Fahnenstange erreicht, die Aktie ging in eine geordnete Konsolidierung über und steuerte in letzten Wochen einen seit 2009 bestehenden Aufwärtstrend an. Technisch wurde dieser sogar gebrochen und sendet nun Verkaufssignale aus. Noch scheinen sich Marktteilnehmer allerdings über die weitere Zukunft der Aktie nicht ganz sicher zu sein, der jüngste Pullback könnte unter Umständen einen Hinweis auf eine Bärenfalle liefern. Bei weiteren Abschlägen würden sich jedoch die Hinweise auf ein gültiges Verkaufssignal klar verdichten und entsprechende Short-Positionen im Markt erlauben einzugehen.

SKS-Formation kurz vor Aktivierung