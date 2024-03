In den Vorwochen tendierte der DAX weitgehend über dem 10er-EMA, wobei Korrekturen im Bereich oder leicht unter dem 10er-EMA ausliefen. Daher wurde der 10er-EMA immer wieder als kurzfristiger Richtungsweiser für den DAX bezeichnet. Erst bei einem nachhaltigen Kursrückgang unter den 10er-EMA, würde sich die Lage für den DAX langsam eintrüben. Dies könnte möglicherweise am morgigen Mittwochabend im nachbörslichen DAX-Handel passieren, wenn der US-Leitzinsentscheid stattfindet.

Am heutigen Dienstag erreichte der DAX im bisherigen Handel im Tagestief nahezu erneut den 10er-EMA, drehte aber erneut nach oben ab und zeigt sich aktuell bullisch im Bereich von 17.990 Punkten. Der US-Leitzinsentscheid findet am morgigen Mittwochabend um 20:00 Uhr statt, könnte sich aber bereits am heutigen Dienstag in einem zurückhaltenden Handel auswirken.