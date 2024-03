LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas auf "Underweight" mit einem Kursziel von 101 dänischen Kronen belassen. Der dänische Hersteller von Windkraftanlagen habe von staatlichen Förderprogrammen in den USA profitiert, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings gingen von der anstehenden Präsidentschaftswahl Risiken aus, unter einem republikanischen Präsidenten könnten die entsprechenden Programme zurückgefahren werden./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2024 / 16:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2024 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,65 % und einem Kurs von 25,91EUR auf Tradegate (19. März 2024, 14:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Vladimir Sergievskiy

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 101

Kursziel alt: 101

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m