HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für TAG Immobilien anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 15,10 auf 14,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe seinen Bewertungszeitraum weiter in die Zukunft verschoben und berücksichtige nun auch Schätzungen für 2026, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Grundsätzlich trieben die Geschäfte in Polen das Wachstum des Immobilienkonzerns an./la/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2024 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 11,80EUR auf Tradegate (20. März 2024, 11:13 Uhr) gehandelt.