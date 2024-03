MÜNSTER (dpa-AFX) - Deutschlands zweitgrößter Agrarhändler Agravis rechnet wegen weiterhin niedriger Preise mit einem deutlichen Umsatzrückgang für das laufende Jahr. Preisbedingt war der Umsatz des Unternehmens mit Sitz in Münster im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2023 von 9,4 auf 8,8 Milliarden Euro zurückgegangen. Nach Angaben von Vorstandschef Dirk Köckler plant Agravis für 2024 mit einem weiteren Minus auf noch 8,1 Milliarden Euro. Wegen des nassen Winters verweist der Vorstandschef bei seinem Ausblick auf Probleme bei der Bewirtschaftung der Ackerflächen. "Schon jetzt ist absehbar, dass die Getreideernte 2024 mengenmäßig keine neuen Rekorde bringen wird", sagte der Vorstandsvorsitzende bei der Vorstellung der Zahlen am Mittwoch in Münster.

Den Gewinn vor Steuern hat Agravis von 61,5 auf 64,4 Millionen Euro gesteigert, hier plant Köckler für 2024 nur noch mit 60,1 Millionen Euro. Über die Höhe der Dividende entscheidet die Hauptversammlung am 14. Mai in der Halle Münsterland. Einen entsprechenden Vorschlag werde der Agravis-Vorstand mit der Einladung veröffentlichen, sagte Köckler.