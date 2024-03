Wie mit der absoluten Mehrheit der im DAX gelisteten Werte konnten Anleger auch mit der Hannover Rück-Aktie (ISIN: DE0008402215) in den vergangenen Monaten kräftige Kursgewinne einfahren. Mit einem Kursanstieg von 50 Prozent in den letzten 12 Monaten befindet sich die nach wie vor als stark unterbewertet eingestufte Versicherungsaktie sogar unter den Top 5-Aktien im DAX für diesen Zeitraum.

Nach der Bekanntgabe, wieder einen Rekordgewinn erwirtschaftet zu haben und die Dividende anzuheben, sprang die Aktie am 19.3.24 kurzfristig auf ein neues Hoch bei 256,60 Euro, das danach allerdings nicht gehalten werden konnte. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen auf den Weg zu den von Experten (DZ Bank und JP Morgan Chase) bei 290 Euro definierten Kurszielen machen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.