Douglas: IPO floppt

Der Dax hat Donnerstag dank positiv aufgenommener Zinssignale aus den USA seine Rekordjagd fortgesetzt. In der ersten Handelsstunde stieg der deutsche Leitindex um 0,71 Prozent auf 18.143,71 Punkte. Für den MDAX ging es um 1,09 Prozent auf 26 551,70 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,8 Prozent.

Heidelberg Materials: Zahlen gefallen

Der Baustoffkonzern plant, nach einem Milliardengewinn mehr Kapital an seine Aktionäre auszuschütten. Für das Jahr 2023 wird eine Dividende von 3,00 Euro je Aktie angekündigt, wie aus dem Geschäftsbericht des DAX-Unternehmens (DE0008469008) am Donnerstag hervorgeht. Dies entspricht einer Erhöhung um 40 Cent im Vergleich zum Vorjahr, was jedoch etwas unter den Erwartungen der Analysten liegt. Bereits im Februar hatte das Unternehmen vorläufige Jahresergebnisse veröffentlicht und einen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben.

Im Jahr 2023 stieg der Gewinn für die Aktionäre von knapp 1,6 Milliarden Euro im Vorjahr auf über 1,9 Milliarden Euro an.

Das Management bestätigte das Gewinnziel für das laufende Jahr und erwartet ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 3,0 bis 3,3 Milliarden Euro für 2023, verglichen mit gut drei Milliarden Euro im Vorjahr.

Zusätzlich wurde bekannt gegeben, dass der Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Dominik von Achten vorzeitig um drei Jahre bis zum 31. Januar 2028 verlängert wurde.

BMW: Hohe Investitionen schrecken etwas ab

Der Automobilhersteller plant im aktuellen Geschäftsjahr die höchsten Investitionen seiner Unternehmensgeschichte und erwartet daher einen leichten Rückgang des Vorsteuergewinns. Finanzvorstand Walter Mertl gab am Donnerstag bekannt, dass mit dem Bau von Batteriefabriken in Bayern, China, Mexiko und den USA, dem Aufbau eines Autowerks in Ungarn sowie dem Hochfahren der Produktion von Elektrofahrzeugen der "Neuen Klasse" die Investitionen und Forschungs- und Entwicklungskosten auf ein neues Niveau steigen würden.

Im vergangenen Jahr verkaufte BMW 2,55 Millionen Autos, erzielte einen Umsatz von 155,5 Milliarden Euro und einen Vorsteuergewinn von 17,1 Milliarden Euro. Für das laufende Jahr wird ein leichter Anstieg des Autoabsatzes erwartet. BMW strebt eine Ergebnismarge im Kerngeschäft zwischen acht und zehn Prozent des Umsatzes an, verglichen mit 9,8 Prozent im Vorjahr.

Die Investitionsquote soll auf über 6 Prozent des Umsatzes steigen, während die Quote für Forschung und Entwicklung auf über 5 Prozent anwachsen soll. Mertl sagte: "Beide Kennzahlen werden anschließend wieder in den jeweiligen strategischen Rahmen zurückkehren."

Bei der Jahrespressekonferenz enthüllte BMW sein erstes SUV-Visionsfahrzeug auf der Plattform der "Neuen Klasse". Dieses Fahrzeug soll nächstes Jahr im neuen Werk Debrecen in Ungarn produziert werden. CEO Oliver Zipse bezeichnete die Neue Klasse als "Neudefinition der Marke BMW".

Entwicklungsvorstand Frank Weber erklärte, dass die Neue Klasse für Kunden eine um 30 Prozent höhere Reichweite und eine 30 Prozent schnellere Ladezeit im Vergleich zu heutigen Elektro-BMWs bedeute. Für das Unternehmen bedeute dies etwa 40 Prozent niedrigere Kosten für den Antriebsstrang. Die Architektur für batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) werde auch für zukünftige Verbrennungsmotoren verwendet, wobei das Bordnetz identisch sei. Statt Dutzender Steuergeräte gebe es jetzt nur noch vier, die in alle Neue-Klasse-Modelle integriert würden.

BMW tätigt mit der Neuen Klasse die größte Investition in der Unternehmensgeschichte, um das Kosten- und Rentabilitätsniveau von Elektrofahrzeugen auf das Niveau von Verbrennungsmotoren zu bringen. Weber sagte, dass dies gegen Ende des Jahrzehnts erreicht werden könne, vorausgesetzt die Rohstoffpreise bewegen sich "normal". Niemand könne jedoch vorhersagen, wie viel Lithium und andere Batterierohstoffe in zwei Jahren kosten würden.

Douglas: IPO floppt

Die Parfümeriekette Douglas hat eine verhaltene Rückkehr an die Börse hingelegt. Der erste Kurs für die Aktien wurde am Donnerstag an der Frankfurter Börse mit 25,50 Euro je Anteilsschein festgestellt, der Ausgabepreis hatte bei 26 Euro je Aktie gelegen.

Douglas fließen mit dem Börsengang brutto 850 Millionen Euro zu, die zum Schuldenabbau verwendet werden. "Douglas steht in voller Blüte", sagte Deutsche-Börse-Vorstand Thomas Book. Der Börsengang sei der Beginn einer neuen Wachstumsgeschichte. Abwarten, ob das auch so eintritt. Das frische Kapital in erster Linie zum Schuldenabbau zu benutzen, hat die Fantasie der Anleger zunächst nicht angeregt. Die Aktie verliert kräftig im Vergleich zum Ausgabepreis

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

