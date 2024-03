NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine vorbörsliche Kursrally bei Micron nach einem starken Quartalsausblick strahlt am Donnerstag international positiv auf Chipwerte aus. Während die Titel des US-Chipriesen im außerbörslichen Handel um 17,7 Prozent nach oben schossen und damit auf ein Rekordhoch zusteuern, ging es in Europa für die Branchenwerte Infineon und STMicroelectronics um bis zu 2,9 Prozent nach oben.

Die Tech-Branche wurde auch allgemein gestützt von den geldpolitischen Signalen der US-Notenbank Fed. In Europa führte ihr Teilindex die Branchenwertung an.