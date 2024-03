FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Roche in einem Ausblick auf die Daten zum Medikament Enspryng zur Behandlung der Autoimmunkrankheit Myasthenia gravis (MG) auf "Sell" belassen. Das Kursziel beträgt weiterhin 215 Franken. Analyst Emmanuel Papadakis äußerte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie kritisch zum Schweizer Pharmakonzern. Die Phase-III-Studie Luminesce zu MG stehe derzeit im Fokus, schrieb er. Allerdings sei der MG-Markt "ausreichend bevölkert" und seine Erwartungen an die Studie sehr gering./ck/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2024 / 07:58 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,01 % und einem Kurs von 231,9EUR auf Lang & Schwarz (21. März 2024, 12:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 215

Kursziel alt: 215

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m