NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nordex angesichts eines Großauftrags von RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Die Nachricht sei positiv, denn sie untermauere seine konstruktive Haltung zum europäischen Onshore-Windkraftsektor, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine mehrjährige Vereinbarung wie diese spiegele die strukturellen Trends bei der Entwicklung von Windenergie an Land wider./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2024 / 11:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,34 % und einem Kurs von 12,02EUR auf Tradegate (21. März 2024, 13:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Ajay Patel

Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 17,50

Kursziel alt: 17,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m