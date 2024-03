Homerun Resources unterstützt Silizium-Graphit-Forschung

Eine Spende in Höhe von 276.000 US-Dollar wird Homerun Resources (TSX.V: HMR, FSE: 5ZE, WKN: A3CYRW) gemeinsam mit der Bahia Graphite Corporation der University of California in Davis zukommen lassen. Die Spende wird über einen Zeitraum von zwei Jahren in monatlichen Raten an die Universität ausgezahlt werden und stammt zu gleichen Teilen von Homerun Resources und der Bahia Graphite Corporation. Unterstützt wird mit der Aktion die Forschung und Entwicklung von Siliziumdioxid und Graphit am Department Material Science and Engineering der Universität.

Geleitet wird das Labor, in dem innovative mechanische und thermische Versuche durchgeführt werden, um Erkenntnisse über die Reinigung des natürlichen brasilianischen Quarzsandes von Homerun Resources zu gewinnen, von Professor Subhash Risbud. Das Ziel der Versuchsreihen ist dabei, das rohe Siliziumdioxid zu Silizium zu veredeln, denn in den Bereichen Energie und Elektronik stellt das Silizium ein Material mit immensen Anwendungsmöglichkeiten dar.

Mit Hilfe modernster Femtosekundenlaser- und Flammensprühtechniken werden zunächst Verunreinigungen im Quarzsand reduziert, um den Quarzsand auf eine Reinheit von mindestens 99,99 Prozent zu bringen, bevor er anschließend zu Silizium aufbereitet wird. Die Universität in Davis wird auch Graphiterze aufbereiten und für die Bahia Graphite Corporation Fließschemata für die Verarbeitungsschritte auf der Grundlage der Metallurgie entwickeln.

In ähnlicher Weise werden Erzaufbereitungs- und Flotationsverfahren zur Aufbereitung der Graphitroherze eingesetzt, um nutzbares Graphit zu gewinnen und kommerzielle Verwendungsmöglichkeiten für das Graphit auf den Märkten für Kohlenstoffnanoröhren und -fasern zu finden.

Die Kombination von Silizium und Graphit wurde bislang nur wenig erforscht

Professor Subhash Risbud, vom Department of Materials Science and Engineering der University of California in Davis, erklärte: „Wir freuen uns sehr, mit CEO Brian Leeners und seinem Team hochproduktiver Mitarbeiter zusammenzuarbeiten und zur Entwicklung bahnbrechender Technologien auf der Grundlage innovativer Produkte aus Quarz- und Graphitrohstoffen beizutragen. Angesichts der rasanten industriellen Entwicklungen auf der ganzen Welt besteht eine große Nachfrage nach neuen Materialien für zahlreiche innovative Anwendungen und wirtschaftliche Prozesse. Wir stehen an vorderster Front bei der Einführung neuer, bisher unbekannter Technologien in den Bereichen flexible Elektronik, Lebensmittel und medizinische Produkte sowie erneuerbare Energien. So haben wir zum Beispiel einen reichhaltigen, noch unerforschten Markt für die Kombination von Silizium (Siliziumdioxid) und Graphit in karbidbasierten feuerfesten Materialien und Oxycarbid-Gläsern auf dem Radar, da wir unsere Bemühungen auf die Entwicklung kombinierter Materiallösungen unter Verwendung des hochreinen Siliziums und Graphits von Homerun und Bahia Graphite konzentrieren.“

In enger Zusammenarbeit mit Homerun Resources und Bahia Graphite werden Professor Risbud und seine Studenten ihr Fachwissen nutzen, um neuartige Verarbeitungsmethoden für Quarzsand und Graphit zu entwickeln, die sich auch kommerziell umsetzen lassen. Homerun hofft, Quarzsand von seinen Projekten in Brasilien in Zukunft in einem neuartigen Verfahren gleichzeitig durch ähnliche wie die oben genannten Prozesse zu veredeln und gleichzeitig als Energiespeichermedium einzusetzen. (Hier mehr erfahren!)

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Oder folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Homerun Resources halten oder halten können und somit ein Interessenskonflikt besteht oder bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der Homerun Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist. Zumal die GOLDINVEST Consulting GmbH in diesem Fall für die Berichterstattung zum erwähnten Unternehmen entgeltlich entlohnt wird.