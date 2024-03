Tocvan verfügt über 100 % der Anteile an einer riesigen Liegenschaft rund um Pilar. Im Jahr 2023 konnte Tocvan das Pilar-Gebiet erfolgreich erweitern, nachdem es Flächen erwarb, die 20-mal so groß sind wie die ursprünglichen Pilar-Konzessionen. Diese Erweiterung bietet Tocvan verschiedene Möglichkeiten, da die bisherigen Entdeckungen größere Systeme im Stil von Pilar erkennen lassen. Die beiden Konzessionen, die gemeinsam mit Colibri gehalten werden, umfassen insgesamt 105 Hektar, was nur 4,6 % der Gesamtfläche entspricht, an der Tocvan eine Mehrheitsbeteiligung hält (2.277,7 Hektar). Das Unternehmen ist der Ansicht, dass 105 Hektar nicht ausreichen, um eine bedeutende Mine zu errichten, weshalb die Zahlung von 2 Millionen CAD für den verbleibenden Anteil an diesem kleinen Teil des Konzessionsgebiets nicht im Interesse der Aktionäre ist.