Während 2024 weiter Fahrt aufnimmt, profitieren Krypto-Investoren von Preissteigerungen auf breiter Front, was bedeutet, dass unterbewertete Schätze immer schwieriger zu finden sind. Bitcoin ist kürzlich auf weit über 70.000 US-Dollar gestiegen, und der Fear & Greed-Index von Coinmarketcap befindet sich im Quadranten "Extreme Greed".

Presales sind zum Goldstandard für clevere Krypto-Investoren geworden, die auf der Suche nach unterbewerteten Rohdiamanten sind. Insbesondere der Telegram-Handelsbot Bitbot ist auf dem Weg zu einem wahren Höhenflug.

Dieser Telegram-Handelsbot ist bereits einer der besten Krypto-Presales des Jahres und hat bereits $1,1m eingenommen, während sein ICO von Erfolg zu Erfolg eilt.

Was sehen Tausende von Krypto-Investoren in Bitbot?

Bitbot bietet beeindruckende Funktionen, die Anlegern helfen, das Beste aus ihrem Krypto-Handel herauszuholen, und es zu einer besseren Option als andere Telegram-Handelsroboter wie Unibot und Banana Gun machen. Die kürzlich angekündigte Produktdemonstration, die während der Krypto-Presales unüblich ist, hat das Engagement des Projektteams für sein Produkt gezeigt und einen Investitionsschub von begeisterten Anlegern ausgelöst.

Im Mittelpunkt des überlegenen Angebots von Bitbot steht der einzigartige Ansatz zur Benutzersicherheit. Nach dem Motto "not your keys, not your crypto" (nicht Ihre Schlüssel, nicht Ihre Kryptowährung) behalten die Nutzer die volle Kontrolle über ihr Vermögen, bis der Handel abgeschlossen ist. Hinzu kommen erstklassige Anti-MEV-Maßnahmen und Anti-Rug-Pull-Protokolle. All diese Sicherheitsmerkmale können dazu beitragen, ähnliche Sicherheitsverletzungen wie bei Unibot und Banana Gun im Jahr 2023 zu verhindern.

Die Telegram-Bot-Branche hat sich den Ruf erworben, die Sicherheit zu vernachlässigen. Was wäre, wenn Bitbot mit der ersten non-custodial Sicherheitslösung triumphieren würde? In diesem Fall werden die Besitzer von BITBOT-Tokens mit großen Gewinnen belohnt, wenn Bitbot Marktanteile erobert.

Bitbot: Sicherheit, Krypto-Tools für den Handel... und Marktbeherrschung?

Die Sicherheitslücken von Unibot, Banana Gun und Maestro haben verhindert, dass der Telegram Trading Bot-Markt sein unglaubliches Potenzial ausschöpfen konnte. Der Zeitpunkt für den Markteintritt von Bitbot ist also perfekt. Mit einem täglichen Handelsvolumen von über 66 Millionen Dollar hat Maestro gerade bekannt gegeben, dass es die Marke von 4 Milliarden Dollar an eingenommenen Handelsgebühren überschritten hat. Das Potenzial für Bitbot könnte nicht größer sein.

Alle BITBOT-Token-Inhaber erhalten einen Anteil von 50% an den Handelsgebühren, die täglich auf Bitbot generiert werden. Gleichzeitig profitiert der Nutzer durch das attraktive Empfehlungsprogramm der Plattform von 15% aller Transaktionsgebühren, die von neuen Nutzern generiert werden, denen er die Plattform empfohlen hat.

Diese Faktoren machen BITBOT sowohl zu einem kurz- als auch langfristigen Investment. Durch die 50%ige Beteiligung an den Einnahmen fließt das Geld sofort in die Portfolios der BITBOT-Nutzer. Gleichzeitig wird durch das Empfehlungsprogramm eine starke Community aufgebaut, die sowohl kurz- als auch langfristig für Kurssteigerungen sorgt.

Dies könnte zu unglaublichen Renditen für Early-Stage-Investoren führen, insbesondere wenn man die jüngste Performance von Banana Gun betrachtet.

Bitbot Kurspotenzial

Bei Bitbot geht es nicht nur um Fort Knox-ähnliche Sicherheit und großartige Tools für den Kryptowährungshandel. Es hat auch die Unterstützung einer großen Anzahl von Twitter- und Telegram-Nutzern. Mit mehr als 90.000 Followern auf X und 20.000 Abonnenten seines Telegram-Kanals genießt Bitbot eine unglaubliche Unterstützung durch die Community, die ihm auf seinem Weg zur Marktführerschaft unter den Telegram-Handelsrobotern helfen wird.

Das volle Kurspotenzial von Bitbot wird jedoch deutlich, wenn man die jüngste Performance anderer Telegram-Handelsroboter betrachtet, insbesondere von Unibot und Banana Gun.

Unibot wurde im Juni 2023 zu einem Preis von 17,56 $ auf den Markt gebracht und ist jetzt, zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels, zu einem Preis von rund 40 $ erhältlich, was einem Anstieg von weit über 100 % entspricht. Der BANANA-Token von Banana Gun ist seit seinem Einführungspreis von 9,9389 $ im September 2023 um fast 200 % gestiegen und notiert zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels bei rund 30 $.

Betrachtet man den Preisanstieg seit dem Presale, sind diese beiden Token noch beeindruckender. Der Preis von Banana Guna hat sich in den letzten sechs Monaten versechzigfacht, der Preis von Unibot hat sich seit dem Presale bis zum Allzeithoch verzweihundertfacht.

Wenn man bedenkt, dass beide Plattformen von medienwirksamen Sicherheitsverletzungen, Fehlern und Betrugsvorwürfen betroffen waren, wird das Potenzial von Bitbot, mit seiner nicht ganz so geheimen Waffe der überlegenen Sicherheit ähnliche Gewinne zu erzielen, mehr als deutlich.

Jeder, der heute zu $0,0128 in den Bitbot-ICO investiert, könnte einen Anstieg des Token-Preises um 56,25% erleben, noch bevor der Presale abgeschlossen ist. Die wirklichen Gewinne könnten jedoch beginnen, sobald der BITBOT-Token auf den offenen Markt kommt. Bitbot könnte stratosphärische Gewinne erzielen, insbesondere während des prognostizierten Bull Runs in den nächsten 12 Monaten.

Verbessern Sie Ihren Krypto-Trade mit dem herausragenden ICO von Bitbot

Bitbot soll den Sektor der Telegram Trading Robots revolutionieren, indem es neue Sicherheitsstandards setzt und hochmoderne Tools für das Trading mit Kryptowährungen einführt. Die Entwickler sind für mindestens 12 Monate an das Projekt gebunden. Dies zeigt, dass es sich um ein langfristiges Projekt handelt.

Jetzt, in der 6-Phase und mit Münzen, die für nur $0,0128 erhältlich sind, gibt es keinen besseren Zeitpunkt für anlageorientierte Investoren, sich noch heute mit Bitbot an der Trade Bot-Revolution zu beteiligen.

Besuchen Sie die offizielle Website, um mehr zu erfahren und BITBOT-Token zu kaufen.

Haftungsausschluss:

Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und ist nicht als Anlageberatung gedacht. Der Inhalt stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die Leser sollten ihre eigenen Nachforschungen anstellen und sich von Finanzberatern beraten lassen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Die dargestellten Informationen sind möglicherweise nicht mehr aktuell und können veraltet sein. Mit dem Zugriff und dem Lesen dieses Artikels erklären Sie sich mit den oben genannten Informationen und dem Haftungsausschluss einverstanden.