Die Regierung Biden hat am vorgestrigen Mittwoch ihr Ziel für die Einführung von Elektrofahrzeugen in den USA von 67 % bis 2032 auf nur noch 35 % gesenkt, nachdem die Industrie und die Automobilarbeiter im umkämpften Bundesstaat Michigan zurückgeschlagen hatten. Die Umweltschutzbehörde EPA hat ein "technologieneutrales" Regulierungssystem verabschiedet, das den Autoherstellern weitaus mehr Freiheit bei der Erfüllung von Emissionsstandards mit Benzin-elektrischen Hybriden einräumt. Die Behörde begrüßte auch "fortschrittliche Benzintechnologien", um Kraftstoff zu sparen, wie z. B. Turboaufladung, leichtere Fahrzeuge oder Stopp-Start-Zündsysteme. Für Tesla bedeutet diese Verzögerung einen zukünftigen Umsatzverlust. Dies wirft die Frage auf, ob sich bei Tesla unter dieser Prämisse die exponentielle Outputrate halten lässt.

Nach dem Erreichen des partiellen Tiefs am 6. Januar 2023 bei 101,81 bildete der Aktienkurs eine Seitwärtsrange auf höherem Niveau aus. Nach oben hin scheint der Kursverlauf ob der herausfordernden Bewertung bei gleichzeitigem Preiskampf gedeckelt zu sein. Setzt sich bei den Aktionären von Tesla die Überzeugung durch, dass der Marktführer im Segment Elektroautos sich nicht von einem klassischen Autobauer unterscheidet, sollte ein Angleichungsprozess der erwarteten KGVs die Folge sein. Für 2024 weist Tesla aktuell ein erwartetes KGV von 60,96 aus, jenes von Volkswagen liegt zum Vergleich bei 3,85. Der Kursverlauf von Tesla hat auch auf die gestiegene Konkurrenz des chinesischen Autobauers BYD reagiert und seit Mitte September 2023 eine Abwärtssequenz ausgebildet. Besonders stark fiel der Kursverlust ab dem 28. Dezember 2023 aus, wo in der Spitze ein Kursrückgang von rund 33 Prozent zu konstatieren ist. Die verschärfte Konkurrenz am Markt für Elektroautos und die Verzögerung der Transformation hin zu BEVs machen es aber für das Management von Tesla immer schwieriger, die Wachstumsvorgaben zu erfüllen und gleichzeitig die Margen aufrechtzuerhalten. Es gibt noch genug Marktteilnehmer, die den Kurs von Tesla auf dem aktuellen Niveau stabilisieren.

Tesla, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: