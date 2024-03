Aktien Asien/Pazifik Kursanstieg in Tokio - Deutliche Verluste in China An den asiatischen Börsen hat am Freitag der Aktienmarkt in Tokio weiterhin von den Zinssignalen der US-Notenbank vom Mittwoch profitiert. Der Leitindex Nikkei-225 schloss nach deutlichen Vortagesgewinnen nun 0,18 Prozent im Plus mit 40 888,43 …