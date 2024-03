Mit einem Kursanstieg von 85 Prozent in den letzten 12 Monaten befindet sich die Amazon-Aktie in bester Gesellschaft mit jenen US-Technologieaktien, bei denen die Kurse und Börsenbewertungen in jüngster Vergangenheit spektakulär auf historische Höchststände angestiegen sind.

Die Aktie des Online-Handelsgiganten Amazon zählt zu jenen wenigen Werten, die von sämtlichen Experten wegen der Wachstumschancen in allen bearbeiteten Bereichen - und diese umfassen nahezu alle Sparten der IT-Branche – zum Kauf empfohlen wird.