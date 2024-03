FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Biontech anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen des Impfstoffherstellers von 110 auf 95 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Resultate hätten auf gewisse Schwierigkeiten mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf hingedeutet, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sein Vertrauen in eine mögliche Rückkehr zur Profitabilität im Jahr 2025 sei gesunken. Der Experte verwies auf den für 2024 erwarteten eskalationsartigen Anstieg der Betriebskosten, den Verzicht auf einen expliziten Kommentar zur mittelfristigen Rentabilität und die Bestätigung, dass frühestens 2026 mit Onkologieprodukten gerechnet werden könne./la/menVeröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2024 / 07:44 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 84,36EUR auf Tradegate (22. März 2024, 12:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: Biontech

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 110

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m