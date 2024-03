Seite 2 ► Seite 1 von 2

Regensburg (ots) - Das Aktienanalyse-Tool und gleichzeitig Anbieter vonFinanzkennzahlen Eulerpool feiert einen bedeutenden Erfolg: Im laufenden Monathat das monatliche Abonnementvolumen die Marke von 250.000 Euro überschritten.Damit etabliert sich Eulerpool als eines der am schnellsten wachsendenTechnologie- und Daten-Start-ups in Europa. Das spezialisierte Tool konzentriertsich auf die umfassende Sammlung, Aufbereitung und Darstellung vonFinanzkennzahlen und Wirtschaftsnachrichten. Es erleichtert den Analyseprozessvon Wertpapieren erheblich und ermöglicht damit auch Privatinvestoren eineneinfacheren Zugang zu fundierten Kursanalysen.Gründer und Geschäftsführer Michael C. Jakob: "Natürlich sind wir über diesenMeilenstein enorm stolz. Doch darauf wollen wir uns nicht ausruhen. BeiEulerpool Research Systems setzen wir uns kontinuierlich neue Ziele, um unsereMission weiterzuführen: Aktienanalyse für jeden einfach und verständlich zugestalten. Ein ambitioniertes Vorhaben für die Zukunft ist die Expansion in 20weitere Länder. Unser Ziel ist es, eine starke Aktionärskultur aufzubauen, dieweit über die Grenzen Deutschlands hinausgeht - ein Erfolg, den wir bereits mitder AlleAktien Investment Research erreicht haben. Es ist uns ein Anliegen, dassauch in Zukunft jedem die Möglichkeit geboten wird, Aktien eigenständig zuanalysieren und Zugang zu hochwertigen Daten und Kennzahlen zu erhalten. Wirstreben danach, erstklassige Finanzkennzahlen nicht nur für Privatanlegererschwinglich zu machen, sondern auch unseren Kunden aus den Bereichen Medien,Bank- und Vermögensverwaltung hochwertige Finanzdaten zur Verfügung zu stellen.Dabei liegt unser Fokus insbesondere auf einer gründlichen Marktforschung anhandfundamentaler Kennzahlen, denn jede Aktienanalyse ist nur so viel wert wie dieKennzahlen, die dabei verwendet wurden."Eulerpool bietet Investoren und Privatanlegern hochwertige Kennzahlen, Analysen,News und Daten zu über 2.000.000 Wertpapieren, darunter Aktien, ETFs, Fonds, Anleihen , Krypto, Private Markets und Derivate. Nutzer erhalten im "EulerpoolTerminal" einen detaillierten Einblick in die Finanzkennzahlen ihrer bevorzugtenUnternehmen und können Kurse, Dividenden und Fundamentaldaten über einen langenZeitraum zurückverfolgen. Dabei deckt die Aktienanalyse-Webseite das gesamteSpektrum der Finanzdaten ab und wird kontinuierlich erweitert. Zusätzlich bietetEulerpool seinen Abonnenten ein Screening-System zur Aktiensuche sowieunabhängigen Finanzjournalismus der eigenen Redaktion unter "Eulerpool News",der zusätzlich von ihrem professionellen Analystenteam eingestuft wird. Derselbst entwickelte "Fair Value" zeigt mithin an, ob eine Aktie derzeit