BERLIN, 25. März 2024 /PRNewswire/ -- STL (NSE: STLTECH), ein weltweit führendes Unternehmen für optische und digitale Lösungen, wird auf einer der renommiertesten Branchenveranstaltungen in Europa, der FTTH Conference 2024 in Berlin, Deutschland, seine Glass to Gigabit vorstellen. STL's Glass to Gigabit zeigt die integrierte Fähigkeit des Unternehmens zur Herstellung optischer Produkte - von der eigenen Glasvorform bis hin zu optischen Verbindungsprodukten - und unterstreicht damit sein Engagement für den Aufbau moderner Glasfasernetze in ganz Europa.

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Bereich Optik gehört STL zu den sechs Anbietern weltweit, die über die gesamte Wertschöpfungskette für Glasfasern verfügen, angefangen bei der Glasvorform über Glasfasern und Kabel bis hin zu Lösungen für die optische Verbindungstechnik. Mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Region und seinen fortschrittlichen Fertigungseinrichtungen in Italien ist STL ein wichtiger Partner für die regionalen Dienstleister, der zweckmäßige Lösungen liefert, die Nachfrage nach Fasern befriedigt und die Vorlaufzeiten in ganz Europa verkürzt. Die Glasfaserkabel- und Konnektivitätslösungen von STL sind bei den führenden Dienstleistern in der Region sehr erfolgreich.