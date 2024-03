HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SGL Carbon nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 11,40 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Herstellers von Spezialgraphiten und Karbonfasern habe weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Thomas Junghanns in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Wachstum im hochprofitablen Graphitgeschäft für die Siliziumkarbid-Industrie (SiC) sei dabei stärker als erwartet ausgefallen, weshalb das Management die mittelfristigen Ziele angehoben habe./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2024 / 07:55 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SGL Carbon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 6,52EUR auf Tradegate (25. März 2024, 12:18 Uhr) gehandelt.