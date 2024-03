HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 309 Euro belassen. Analyst Michael Huttner sieht laut einer am Montag vorliegenden Studie zahlreiche Gründe für einen Kauf der Aktie. Einer aber steche besonders hervor: die Skaleneffekte. So investiere der Versicherer seit 1986 kontinuierlich in den Ausbau von Marktanteilen, hauptsächlich im Nichtlebensversicherungsgeschäft. Der Erfolg dieser Marktanteilsstrategie, die zu Größen- und Marktanteilsvorteilen führe, dürfte in den nächsten zwei Jahren noch deutlicher zum Vorschein kommen./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2024 / 16:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 272,8EUR auf Tradegate (25. März 2024, 12:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Huttner

Analysiertes Unternehmen: Allianz SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 309

Kursziel alt: 309

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m