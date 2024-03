LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat Hapag-Lloyd nach den Zahlen zum vierten Quartal 2023 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Analystin Alexia Dogani fasste in einer am Montag vorliegenden Studie wesentliche Themen für Investoren zusammen, die nun mit dem Management der Container-Reederei zu besprechen seien. So stehe etwa das Thema Überangebot trotz kurzfristiger Vorteile durch die Rote-Meer-Krise ganz oben auf der Tagesordnung. Zudem sollten strukturelle Veränderungen in der Branche thematisiert werden oder auch Kapazitätsdisziplin versus Marktanteile. Weitere Fragen seien, warum Hapag-Lloyd Maersks Gemini beigetreten sei und ob sich der Kundenmix verändern werde./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2024 / 07:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2024 / 07:28 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 123,8EUR auf Tradegate (25. März 2024, 12:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Alexia Dogani

Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m